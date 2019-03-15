Військовим гірсько-штурмових підрозділів збільшать зарплати на 23%.

Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку підвищити грошове забезпечення для гірсько-штурмових бійців на 23%.

Про це президент повідомив у своєму Twitter.

Він також дав доручення прирівняти бійців до підрозділу десантно-штурмових військ.

Читайте: З 2019 року зарплата солдат становитиме від 10 тис. грн

Крім того, президент наказав вжити заходів для поліпшення інфраструктури військових містечок, будівництва нових сучасних житлових фондів для бійців гірсько-штурмових бригад. Для цього він запропонував залучити сили Державної спеціальної служби транспорту.

Раніше Факти ICTV писали про підвищення доплат військовим, які знаходяться на передовій в районі проведення ООС.