Військовим гірсько-штурмових підрозділів збільшать зарплати на 23%.
Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку підвищити грошове забезпечення для гірсько-штурмових бійців на 23%.
Про це президент повідомив у своєму Twitter.
Він також дав доручення прирівняти бійців до підрозділу десантно-штурмових військ.
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Крім того, президент наказав вжити заходів для поліпшення інфраструктури військових містечок, будівництва нових сучасних житлових фондів для бійців гірсько-штурмових бригад. Для цього він запропонував залучити сили Державної спеціальної служби транспорту.
Раніше Факти ICTV писали про підвищення доплат військовим, які знаходяться на передовій в районі проведення ООС.
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