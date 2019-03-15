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Бійцям гірсько-штурмових підрозділів підвищать зарплату

Військовим гірсько-штурмових підрозділів збільшать зарплати на 23%.

Бійцям гірсько-штурмових підрозділів підвищать зарплату

Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку підвищити грошове забезпечення для гірсько-штурмових бійців на 23%.

Про це президент повідомив у своєму Twitter.

Він також дав доручення прирівняти бійців до підрозділу десантно-штурмових військ.

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Крім того, президент наказав вжити заходів для поліпшення інфраструктури військових містечок, будівництва нових сучасних житлових фондів для бійців гірсько-штурмових бригад. Для цього він запропонував залучити сили Державної спеціальної служби транспорту.

Раніше Факти ICTV писали про підвищення доплат військовим, які знаходяться на передовій в районі проведення ООС.

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