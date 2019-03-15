Итальянский лоукостер Ernest Airlines запускает рейс из Киева в Геную.
Авиакомпания Ernest Airlines запускает рейс из Киева в Геную с 16 марта.
Рейс в Геную будет осуществляться раз в неделю в период с 16 по 31 марта. Начиная со 2 апреля лоукостер будет летать дважды в неделю – по вторникам и субботам.
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На сайте авиакомпании уже можно приобрести билеты.
Перевозчик обещает высокое качество обслуживания и выгодные цены на авиабилеты.
Ранее Факты ICTV писали о том, что Ryanair открывает еще четыре рейса из Украины.
Фото: Ernest Airlines
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