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Факты / Украина

Ernest Airlines открывает рейс из Киева в Геную – дата и цена билетов

Итальянский лоукостер Ernest Airlines запускает рейс из Киева в Геную.

Ernest Airlines открывает рейс из Киева в Геную – дата и цена билетов

Авиакомпания Ernest Airlines запускает рейс из Киева в Геную с 16 марта.

Рейс в Геную будет осуществляться раз в неделю в период с 16 по 31 марта. Начиная со 2 апреля лоукостер будет летать дважды в неделю – по вторникам и субботам.

Читайте: Аэропорт Ужгород принял первый рейс после трехлетнего перерыва

На сайте авиакомпании уже можно приобрести билеты.

Перевозчик обещает высокое качество обслуживания и выгодные цены на авиабилеты.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Ryanair открывает еще четыре рейса из Украины.

Фото: Ernest Airlines

Источник: Аэропорт Киев

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