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Аэропорт Ужгород принял первый рейс после трехлетнего перерыва

Аэропорт Ужгород, который не работал с февраля 2016 года, сегодня возобновил работу и принял первый рейс из Киева.

Аеропорт Ужгород прийняв перший рейс

Первый рейс Киев-Ужгород встречал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, таким образом выполнено поручение пезидента Петра Порошенко.

С 15 марта будет курсировать один рейс в неделю сообщением Киев-Львов-Ужгород. Перелеты будет осуществлять авиакомпания Мотор Сич.

Порошенко отметил, что это только первый маленький шаг для развития туризма на Закарпатье, и поставил задачу, чтобы рейсы выполнялись чаще.

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Аэропорт Ужгород принял первый рейс после трехлетнего перерыва / 3 фотографии

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К слову, ранее сообщалось, что билеты на авиарейс Киев-Ужгород будут стоить от 699 до 3500 грн.

Фото, видеоМінінфраструктури

Источник: Мининфраструктуры

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