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Факти / Україна

Ernest Airlines відкриває рейс із Києва до Генуї – дата і ціна квитків

Італійський лоукостер Ernest Airlines запускає рейс з Києва до Генуї.

Ernest Airlines відкриває рейс із Києва до Генуї – дата і ціна квитків

Авіакомпанія Ernest Airlines запускає рейс з Києва до Генуї з 16 березня.

Рейс до Генуї буде здійснюватися раз на тиждень у період з 16 по 31 березня. Починаючи з 2 квітня лоукостер літатиме двічі на тиждень – щовівторка і щосуботи.

Читайте: Аеропорт Ужгород прийняв перший рейс після трирічної перерви

На сайті авіакомпанії вже можна придбати квитки.

Перевізник обіцяє високу якість обслуговування та вигідні ціни на авіаквитки.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Ryanair відкриває ще чотири рейси з України.

Фото: Ernest Airlines

Джерело: Аэропорт Київ

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