16 марта 2014 состоялся фейковый “референдум”, с помощью которого Кремль разыграл “крымскую карту” в своих интересах.

27 февраля под дулами автоматов “зеленых человечков” в Верховной Раде Крыма депутаты проголосовали за то, что 25 мая состоится референдум об отсоединении Крыма. Тогда на заседании присутствовали 64 депутата из 100, 61 из которых проголосовал “за”. Отметим, что по свидетельствам присутствующих, на момент голосования в зале было около 40 депутатов.

Изменение вопроса и даты. Сначала сепаратисты планировали “проголосовать” за вхождение АРК в Украинское государство на конфедеративных правах. В итоге, меняется и вопрос, и дата: крымчан зовут “ответить” уже 16 марта. Вынесенные на голосование вопросы звучат так: “Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?” и “Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?”.

“Референдум”. Спектакль по сценарию

“Референдум” в Крыму начался с явного посыла главного сепаратиста России Сергея Аксенова: “Крым – станет частью России”. И действительно, проведение “волеизъявления” было похоже больше на сценическую постановку оккупантов, что подтверждает комическое количество нарушений и фальсификаций.

В Крыму выдавали бюллетени тем, кого нет в списках, в том числе гражданам России.

Кабинки для голосования на некоторых участках были оформлены в цветах российского флага. Флагов Украины при этом не было.

Фото: krymr.com.

Агитация за присоединение к России продолжала висеть и в день “референдума”.

Фото: from-ua.

В части бюллетеней изначально была проставлена галочка напротив первого варианта ответа за присоединение Крыма к РФ.

Фото: twitter.com/Vasilevskaya_RT.

В массивах компактного проживания крымских татар в Бахчисарайском районе не было создано избирательных участков.

Фото: twitter.com/sergyaksenov.

Сепаратисты с т.н. “дружинниками” обходили дома поквартирно с выносной урной и настоятельно “рекомендовали” проголосовать.

Фото: drugoi.livejournal.com.

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Цифры сепаратистов/реальные цифры

Сепаратисты заявили, что за Россию проголосовали 93% крымчан./Данные Меджлиса и некоторых правозащитных организаций России подсчитали, что на “референдуме” высказались не более половины имеющихся избирателей, а “за Россию” выступили около трети всего электората.

Главный сепаратист Сергей Аксенов в эфире Первого канала сообщил, что около 40% крымских татар приняли участие в референдуме./Мустафа Джемилев заявил, что абсолютное большинство татар референдум в Крыму проигнорировали.

Как живет Крым после “референдума”

Последние пять лет эйфория по аннексии Крыма даже у самых ярых пророссийских жителей стала спадать. Все – из-за общественных проблем, которые растут снежным комом.

2016

После оккупации Крыма РФ местным жителям стало хуже жить. Люди жалуются на дороги, санкции и отсутствие мобильных операторов.

– Все “топили за Россию” (я, кстати, не из них, я нейтрален), а сегодня у всех постепенно происходит лютый облом. Почему против нас соблюдаются санкции США внутри России? Почему VPN нужно юзать, чтобы тебя не запалил Российский банк, пусть у тебя в нем долларовый счет? Почему у нас нет мобильных операторов, которым публично на законодательном уровне разрешают не работать в Крыму, если они не хотят? Может, не стоит тогда оставлять Крым в составе РФ, раз РФ не хочет его у себя внутри? – жалуется житель полуострова, пишет РБК-Украина.

Фото: varlamov.ru.

2017

После четырех лет оккупации крымчане бедствуют, но продолжают верить в “царя оккупантов” Владимира Путина а.

– Теперь крымчане ходят и плюются – зарплаты низкие, цены высокие. Все недовольно бурчат себе под нос, но Путин все равно хороший. В нашем славянском сознании царь всегда хороший. Путин окружен ореолом в общественном сознании. Это сознание, правда, какое-то кастрированное. Оно отделяет царя-батюшку, от его окружения, которое тут на месте ворует, а кто же их поставил – не спрашивает, – рассказывает глава Общественного движения защиты конституционных прав граждан Леонид Грач, передает ГОРДОН.

2018

На пятом году глава крымского правительства покупает опросы, в которых имеет 70% поддержки крымчан, однако совсем на противоположное указывают настроения даже участников “крымской весны”, что уже говорить об остальных жителях.

– Да, я была активным участником “крымской весны”. Был огромный потенциал патриотизма, оптимизма и энтузиазма, как и в большинстве крымчан вокруг меня. Прошло пять лет, можно подвести промежуточные итоги. Результат мало радует. Как оказалось, у Крыма было два “героя крымской весны” – Аксенов и Константинов, – говорит пророссийская активистка из Феодосии Лариса Курашкина, пишут Крим.Реалии

Ранее Факты ICTV писали о том, что аннексия Крыма разрушила всю архитектуру международной безопасности.

Источник: Крым.Реалии.