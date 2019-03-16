16 березня 2014 року відбувся фейковий “референдум”, за допомогою якого Кремль розіграв “кримську карту” в своїх інтересах.

27 лютого під дулами автоматів “зелених чоловічків” у Верховній Раді Криму депутати проголосували за те, що 25 травня відбудеться референдум про від’єднання Криму. Тоді на засіданні були присутні 64 депутати зі 100, 61 з яких проголосував “за”. Відзначимо, що за свідченнями присутніх, на момент голосування в залі було близько 40 депутатів.

Зміна питання і дати. Спочатку сепаратисти планували “проголосувати” за входження АРК в Українську державу на конфедеративних правах. У підсумку, змінюється і питання, і дата: кримчан звуть “відповісти” вже 16 березня. Винесені на голосування питання звучать так: “Чи Ви за возз’єднання Криму з Росією на правах суб’єкта Російської Федерації?” і “Чи Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?”.

“Референдум”. Вистава за сценарієм

“Референдум” у Криму розпочався з явного посилу головного сепаратиста Росії Сергія Аксьонова: “Крим – стане частиною Росії”. І дійсно, проведення “волевиявлення” було схоже більше на сценічну постановку окупантів, що підтверджує комічна кількість порушень та фальсифікацій.

У Криму видавали бюлетені тим, кого немає в списках, у тому числі громадянам Росії.

Кабінки для голосування на деяких дільницях були оформлені в кольорах російського прапора. Прапорів України при цьому не було.

Фото: krymr.com.

Агітація за приєднання до Росії продовжувала висіти і в день “референдуму”.

Фото: from-ua.

У частині бюлетенів від самого початку була проставлена ​​галочка навпроти першого варіанту відповіді за приєднання Криму до РФ.

Фото: twitter.com/Vasilevskaya_RT.

У масивах компактного проживання кримських татар у Бахчисарайському районі не було створено виборчих дільниць.

Фото: twitter.com/sergyaksenov.

Сепаратисти з т.зв. “дружинниками” обходили будинки поквартирно з виносною урною і настійно “рекомендували” проголосувати.

Фото: drugoi.livejournal.com.

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Цифри сепаратистів/реальні цифри

Сепаратисти заявили, що за Росію проголосували 93% кримчан. Дані Меджлісу і деяких правозахисних організацій Росії підрахували, що на “референдумі” висловилися не більше половини наявних виборців, а “за Росію” виступили близько третини всього електорату.

Головний сепаратист Сергій Аксьонов в ефірі Першого каналу повідомив, що близько 40% кримських татар взяли участь у референдумі. Мустафа Джемілєв заявив, що абсолютна більшість татар референдум у Криму проігнорували.

Як живе Крим після “референдуму”

Останні п’ять років ейфорія щодо анексії Криму навіть у найбільш затятих проросійських мешканців стала спадати. Усе – через суспільні проблеми, що ростуть, немов сніжний ком.

2016

Після окупації Криму РФ місцевим жителям стало гірше жити. Люди скаржаться на дороги, санкції та відсутність мобільних операторів.

– Усі “топили за Росію” (я, до речі, не з них, я нейтральний), а сьогодні у всіх поступово відбувається лютий облом. Чому проти нас дотримуються санкції США всередині Росії? Чому VPN потрібно юзати, щоб тебе не запалив Російський банк, нехай у тебе в ньому доларовий рахунок? Чому у нас немає мобільних операторів, яким публічно на законодавчому рівні дозволяють не працювати у Криму, якщо вони не хочуть? Може, не варто тоді залишати Крим в складі РФ, раз РФ не хоче його у себе всередині? – скаржиться житель півострова, пише РБК-Україна.

Фото: varlamov.ru.

2017

Після чотирьох років окупації кримчани бідують, але продовжують вірити в “царя окупантів” Володимира Путіна.

– Тепер кримчани ходять і плюються – зарплати низькі, ціни високі. Усі невдоволено бурчать собі під ніс, але Путін все одно хороший. У нашій слов’янській свідомості цар завжди хороший. Путін оточений ореолом у суспільній свідомості. Ця свідомість, правда, якась кастрована. Вона відокремлює царя-батюшку, від його оточення, яке тут на місці краде, а хто ж їх поставив – не питає, – розповідає глава Громадського руху захисту конституційних прав громадян Леонід Грач, передає ГОРДОН.

2018

На п’ятому році очільник кримського уряду купує опитування, в яких має 70% підтримки кримчан, проте зовсім на протилежне вказують настрої навіть учасників “кримської весни”, годі вже казати про решту жителів.

– Так, я була активним учасником “кримської весни”. Був величезний потенціал патріотизму, оптимізму та ентузіазму, як і в більшості кримчан навколо мене. Минуло п’ять років, можна підбити проміжні підсумки. Результат мало радує. Як виявилося, у Криму було два “героя кримської весни” ‒ Аксенов і Константинов, – говорить проросійська активістка з Феодосії Лариса Курашкіна, пишуть Крим.Реалії.

Раніше Факти ICTV писали про те, що анексія Криму зруйнувала всю архітектуру міжнародної безпеки.

Джерело: Крим.Реаліі