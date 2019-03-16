Почему Украина отдала Крым? В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Александр Турчинов рассказал, как принимались решения, а полковник Юлий Мамчур вспомнил, как крымских солдат заставляли перейти на сторону России.

16 марта 2014. Воскресенье. В этот день состоялся так называемый “референдум” в Крыму. А уже на следующий день, в понедельник, объявили результаты – 96,77% жителей полуострова согласны войти в состав России.

Явка – рекордная. Почти 82% населения появились на участках. На самом деле по независимым оценкам явка была на уровне 30%.

На тот момент связь с Украиной была потеряна – полуостров заполнили российские СМИ, на улицах пестрели агитационные билборды, призывающие голосовать в пользу России.

Дополнительное давление создавало присутствие “зеленых человечков” – вооруженных военных без опознавательных знаков, которые патрулировали улицы и ключевые админздания полуострова.

Этот референдум был нелегитимным – он был проведен с полным игнорированием украинского законодательства. О его непризнании сразу заявили страны большой семерки и ведущие международные организации.

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Но для России это не имело значения – уже через несколько дней вновь назначенное руководство Крыма и Владимир Путин подписывали договор о принятии полуострова в состав России.

Так Украины и потеряла Крым. В результате, по официальным данным почти 34 тыс. украинцев с тех пор покинули Крым, получив статус внутренне перемещенных лиц. 34 тысячи – это больше, чем проживает в Алуште или примерно половина населения Ялты.

К пятой годовщине так называемого “референдума” Факты ICTV рассказывают, почему украинская власть не оказывала сопротивления и почему такое решение было единственным правильным на тот момент.

Все началось в 2010 году

Российские войска находились на территории Крыма законно. Соответствующий договор был заключен еще в 2010 году. Тогда экс-президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые харьковские соглашения – Украина позволяет российскому флоту размещать свою корабли в Крыму до 2042 года в обмен на снижение цены на газ.

Следовательно, на территории Крыма проживало 25 тыс. военных, было размещено 338 российских кораблей и 22 самолета.

– Эти соглашения сняли ограничения по передвижению по АРК. Они беспрепятственно могли выходить в любую точку Крыма и блокировать коммуникации, критическую инфраструктуру, и тому подобное. Фактически, обеспечивать реализацию плана полной оккупации Крыма, – объясняет секретарь СНБО Александр Турчинов, который в то время исполнял обязанности президента.

По его оценкам, контингент российских военнослужащих, только на официальных основаниях находившихся в Крыму, вдвое превышал численность украинских военных на полуострове.

Не имели шансов

Итак, силы врага имели преимущество. Кроме числа тех, кто был с 2010 года, дополнительно завезли около 30 тыс. “зеленых человечков”.

– Это были морские пехотинцы, десантно-штурмовые подразделения, спецназ ГРУ ГШ. Никто не считал, сколько было подготовленных подразделений ФСБ, сколько завели казацких подразделений и т.д., – вспоминает Турчинов.

На тот момент Украина могла отправить к границе с Крымом всего около 5 тыс. военнослужащих. Открыть огонь означало бы отправить их на верную смерть.

– Такая численность вряд ли что-то сделала бы в Крыму, потому что в наступательной операции надо иметь значительное преимущество над врагом и в силах, и средствах.

Полковник воздушных сил ВСУ Юлий Мамчур, который до последнего защищал аэродром Бельбек в 2014 году, вспоминает, что ресурсов для противостояния у них в то время не было.

Объект площадью 400 га охраняло 25 военных вооруженных автоматами. Они были разбросаны в радиусе 10 км друг от друга. У других солдат были только пистолеты ПМ.

– Я мог рассчитывать только на то, что у меня на тот момент было. А это 25 часовых с автоматами и личный состав, вооруженный ПМами.

Кроме того, ситуацию осложняло и то, что российские военные специально использовали “живой щит” из местного населения. Мамчур вспоминает:

– У военных частей стоят дети, старики, за ними так называемая самооборона, а за ними уже спецназовцы. Они настолько цинично использовали население. Это привело бы к большим жертвам и не решило бы ни стратегических, ни тактических задач.

И снова – измена

Кроме того, значительная часть военных, судей, государственных служащих добровольно перешли на сторону Российской Федерации.

– 70% наших военных перешли на сторону врага. Но у них была не самая плохая ситуация – 90% работников службы безопасности, 70% пограничников. Худшая ситуация в МВД – 99% личного состава, – отметил Турчинов.

В таких условиях меньше 4 тыс. солдат остались верными Украине.

Юлий Мамчур отмечает, что вместе с ним на аэродром в Николаев перебазировалось только 236 человек, а это 38% личного состава. Большая часть “сломалась”, когда их полковника захватили в плен:

– Я понимаю, почему меня отправили на гауптвахту – за эти четыре дня многих смогли сломить. На сколько мне было известно, 15 представителей кадровых военных приехали из Москвы. Они общались с моими офицерами и переманивали на российскую сторону. Многие не смогли устоять.

Россия знала, на что надо давить. По словам Мамчура, осуществляли моральное давление на военных, а также предлагали им собственное жилье (у большинства крымских военнослужащих его не было), достойное денежное обеспечение и престижные должности.

Кстати, обещаний так и не выполнили.

– Все поехали на моря, только более холодные – были рассеяны по всей территории России. Плюс в личном деле стояла отметочка, что они склонны к измене Родине. Карьеру строить с такой отметкой уже невозможно, – рассказывает Юлий Мамчур.

Или Крым, или вся Украина

В то время, как почти месяц украинские военнослужащие удерживали военные базы, на материковой части государства началась мобилизация.

– Благодаря патриотам, которые практически месяц продержались в полном окружении в Крыму, мы выиграли время, смогли провести мобилизацию, которая позволила нам выстоять, когда началась война на востоке, – вспоминает Александр Турчинов.

К украинским границам подступали российские войска – около 200 тыс. человек. Это были наступательные подразделения ВС РФ, которые готовились к вторжению в Украину, добавляет Турчинов.

В таких условиях мобилизованы войска Украины были переброшены на все границы с Россией, чтобы защититься от полномасштабного нападения.

Застав Украину спонтанно, Россия профессионально разыграла “крымскую карту” в своих интересах. Пока в Киеве пылала революция, а президент и его окружение покинули страну, началась оккупация, к которой никто не был готов.

Можно долго анализировать и моделировать решения, при которых Крым оставался бы украинским. Но ситуацию уже не переиграть. Человеческие потери были минимизированы, а это главное.

Так или иначе, но Россия не сможет долго удерживать Крым в условиях, когда весь мир не признает законности этих действий.

Лилия Ященко