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Донбасс, аннексия Крыма и выборы: Кучма встретился с послом США

Леонид Кучма и Мари Йованович обсудили выборы президента Украины, войну на Донбассе и аннексию Крыма.

Донбасс, аннексия Крыма и выборы: Кучма встретился с послом США

Президент Украины (1994 – 2005 гг.) Леонид Кучма встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Мари Йованович.

Встреча состоялась по приглашению Посла, рассказала пресс-секретарь Президентского фонда Леонида Кучмы Украина Дарка Олифер.

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В разговоре речь шла о двусторонних отношениях и об актуальных вопросах украинской повестки дня, в частности, об избирательной кампании, войне на Донбассе, аннексии Крыма.

Напомним, США расширили санкции против РФ из-за атаки России в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержки незаконных сепаратистских выборов на Донбассе.

Фото: Дарка Олифер

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