Леонід Кучма та Марі Йованович обговорили вибори президента України, війну на Донбасі та анексію Криму.

Президент України (1994 – 2005 рр.) Леонід Кучма зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом США в Україні Марі Йованович.

Зустріч відбулася на запрошення пані Посла, розповіла прес-секретар Президентського фонду Леоніда Кучми Україна Дарка Оліфер.

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У розмові йшлося про двосторонні відносини та про актуальні питання українського порядку денного, зокрема, про виборчу кампанію, війну на Донбасі, анексію Криму.

Нагадаємо, США розширили санкції проти РФ через атаку Росії в Керченській протоці, анексію Криму та підтримку незаконних сепаратистських виборів на Донбасі.

Фото: Дарка Оліфер