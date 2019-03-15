Департамент Министерства финансов США по контролю за иностранными активами расширил санкции против РФ.

В ответ на длительную агрессию России в Украине американское ведомство добавило в черный список шесть человек и восемь юридических лиц.

Среди причин относительно расширения санкций – российская атака на украинские корабли в Керченском проливе, аннексия Крыма и поддержка незаконных сепаратистских выборов на Донбассе.

Под американские санкции попали: заместитель председателя пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник так называемого пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирала Сергей Станкевич, начальник одной из служб пограничного управления капитан первого ранга Руслан Ромашкин, заместитель начальника пограничного управления капитан первого ранга Андрей Шеин, заместитель председателя “ЦИК ДНР” Алексей Найденко и секретарь “ЦИК ДНР” Владимир Высоцкий.

Также под санкции попали российские компании: концерн Океанприбор, завод Фиолент, Судокомпозит, Новые проекты, Консоль-Строй, Звезда, Ярославский судостроительный завод и Зеленодольский завод имени Горького.

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Ранее ЕС ввел индивидуальные санкции против восьми граждан России, причастных к атаке в Керченском проливе.

Источник: Мінфін США