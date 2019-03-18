Газ можно заменить соломой, украинские фармкомпании имеют потенциал для выхода на международный рынок и медицинская реформа как пример для остальных – об этом в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал Янтомас Химстра, постоянный представитель ПРООН в Украине.

Программа развития ООН в Украине работает уже более 25 лет. Представители организации поддерживают жителей восточных регионов, способствуют реформам, инвестируют в альтернативную энергетику, выступают за права людей и гендерное равенство.

Например, с внедрением медицинской реформы ПРООН занимается закупкой лекарств для государства, что позволило снизить цены на медикаменты и ввести прозрачную процедуру закупки. Так, за 2017 государство сэкономило 11 млн. гривен.

Янтомас Химстра, работавший в Украине с 2015 года, вскоре отправляется в следующую страну. В Украине же будет новое руководство миссии.

Накануне своего отъезда он поговорил с Фактами ICTV и рассказал о том, почему украинским производителям лекарств нужно выходить на мировой рынок, а украинцам – отказываться от газа и переходить на солому.

Напомним, ранее Факты ICTV опубликовали первую часть интервью, где постоянный представитель ПРООН рассказал о том, как на его глазах восстанавливается Донбасс, в чем проблема украинских выборов и почему у нас высокий уровень коррупции.

Украинские компании готовы выходить на мировой рынок

Решение доверить закупки международным организациям было очень удачным.

Это эффективная часть медицинской реформы, которая позволила стране сэкономить много денег и снизить стоимость лекарств, в отдельных случаях весьма существенно.

Когда мы пришли, в медицинской сфере было много законов, которые были адаптированы таким образом, чтобы давать преимущество определенным компаниям в поставке медикаментов.

Нам же удалось создать рынок и конкуренцию.

Когда мы начали заниматься поставками лекарств и медикаментов, было много недоразумений с украинскими компаниями.

Мы работаем по правилам всего мира – если у тебя высокие цены, ты теряешь контракт. Многие фирмы в Украине к такому не привыкли.

Сейчас мы видим, что украинские компании могут произведут очень качественные продукты. В некоторых сферах украинская продукция очень дешевая и соответствует стандартам.

Более того, украинская продукция достаточно качественная для экспорта. Вы должны ориентироваться не только на украинский рынок, но и выходить на мировой.

Украина уже готова заниматься поставками самостоятельно. Министерство здравоохранения уже создало агентство по закупке медицинской продукции (ГП Медицинские закупки Украины – Ред.).

В ближайшее время международные организации будут все меньше этим заниматься. Но, чтобы полноценно запуститься, подразделению нужно 3-5 лет, потому что это комплексная работа.

Медицинская реформа – наиболее успешная

Я считаю, что под руководством министра здравоохранения (Ульяны Супрун, – Ред.), это наиболее мощная реформа, из тех, которые происходят в этой стране. Это пример для других реформ – они должны происходить с такой же скоростью и интенсивностью.

Причем большинство моделей, которые внедряет министерство, не новы – они уже работают в других странах. Украина только черпает те свойства, которые больше всего их подходят.

Многим людям реформа не нравится, но это и хорошо. Если ее никто не критикует, возможно, она не очень и хорошая?

Если вы проводите хорошую реформу, то должны ожидать много сопротивления.

Сейчас нужно имплементировать эту реформу. Первая волна уже запущена и, я думаю, что идеи в этой сфере удачные.

Рост цены на газ – это хорошо

В сфере альтернативной энергетики Украине надо равняться на европейские страны – Польшу, Германию, Нидерланды, где большие объемы энергии добывают из света и биомасс, где растет количество людей, которые производят энергию в маленьких сообществах, продавая ее друг другу.

В Украине ПРООН показывает, внедряет и тестирует многие из этих технологий.

Я думаю, что увеличение цены на газ сделает эти технологии относительно дешевле и привлекательнее. Уголь, газ, энергия ядерных станций на самом деле очень дорогие для мира и цены на них должны подниматься.

Солнечные панели, биогаз, биомассы и другие технологий имеют огромный потенциал для Украины.

Так, Украина крупнейший экспортер пшеницы. В связи с этим у вас много так называемых отходов.

Но это на самом деле это не отходы – например, если высушить солому, а затем превратить ее в энергию, можно полностью отказаться от газа.

Более того, у газа нет будущего – у него нет долгосрочного потенциала и однажды он закончится. Это тоже надо учитывать.

Цена на газ поднимается и в этом смысле – это хорошо. Конечно, будут люди, которые не могут платить, но им государство оказывает социальную поддержку.

Альтернативная энергетика – прибыльный бизнес, но не в Украине

Одна из проблем для внедрения этих технологий – не приспособлена банковская система. Обычным людям очень дорого вкладывать деньги в альтернативную энергетику. Но доходность такой системы очень высока. Взяв кредит на 10-20 тыс. долларов, за несколько лет можно их вернуть.

В Европе, когда ты делаешь энергию, то энергоснабжающая компания по закону обязана купить у тебя эту энергию. Все, у кого стоят солнечные панели, могут продавать то, что вырабатывают.

Ваша страна зависима от газа, угля и ядерной энергии. Это означает, что многие люди не хотят, чтобы страна меняла энергию на солнечную и биомассу, потому что это очень выгодный для них бизнес. Но не надо заботиться о состоятельных людях. Они сами о себе позаботятся.

Народ должен продвигать идею альтернативной энергии и внедрение соответствующих законов. Вы должны настаивать, что вам нужны новые законы.

Фото: ПРООН в Украине

Лилия Ященко