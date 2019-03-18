Газ можна замінити соломою, українські фармкомпанії мають потенціал для виходу на міжнародний ринок і медична реформа як приклад для інших – про це в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів Янтомас Хімстра, постійний представник ПРООН в Україні.

Програма розвитку ООН в Україні працює вже понад 25 років. Представники організації підтримують жителів східних регіонів, сприяють реформам, інвестують в альтернативну енергетику, виступають за права людей і гендерну рівність.

Наприклад, з впровадженням медичної реформи ПРООН займається закупівлею ліків для держави, що дозволило знизити ціни на медикаменти та запровадити прозору процедуру закупівлі. Так, за 2017 рік держава зекономила 11 млн. гривень.

Янтомас Хімстра, що працював в Україні з 2015 року, незабаром вирушає у наступну країну. В Україні ж буде нове керівництво місії.

Напередодні свого від’їзду він поговорив з Фактами ICTV та розповів про те, чому українським виробникам ліків треба виходити на світовий ринок, а українцям – відмовлятись від газу і переходити на солому.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV опублікували першу частину інтерв’ю, де постійний представник ПРООН розповів про те, як на його очах відновлюється Донбас, в чому проблема українських виборів і чому у нас високий рівень корупції.

Українські компанії готові виходити на світовий ринок

Рішення довірити закупівлі міжнародним організаціям було дуже вдалим.

Це ефективна частина медичної реформи, що дозволила країні зекономити багато грошей і знизити ціни на ліки, в окремих випадках дуже суттєво.

Коли ми прийшли, у медичній сфері існувало багато законів, що були адаптовані таким чином, щоб давати перевагу певним компаніям у поставці медикаментів.

Нам же вдалось створити ринок і конкуренцію.

Коли ми почали займатись поставками ліків і медикаментів, було багато непорозумінь з українськими компаніями.

Ми працюємо за правилами всього світу – якщо у тебе високі ціни, ти втрачаєш контракт. Багато фірм в Україні до такого не звикли.

Зараз ми бачимо, що українські компанії можуть вироблять дуже якісні продукти. В деяких сферах українська продукція дуже дешева і відповідає стандартам.

Більше того, українська продукція достатньо якісна для експорту. Ви маєте орієнтуватись не тільки на український ринок, а й виходити на світовий.

Україна вже готова займатись поставками самостійно. Міністерство охорони здоров’я вже створило агенцію із закупівлі медичної продукції (ДП Медичні закупівлі України, – Ред.).

Найближчим часом міжнародні організації будуть все менше цим займатись. Але щоб повноцінно запуститись, підрозділу потрібно 3-5 років, бо це комплексна робота.

Медична реформа – найбільш успішна

Я вважаю, що під керівництвом міністра охорони здоров’я (Ульяни Супрун, – Ред.), це найбільш потужна реформа, з тих, які відбуваються в цій країні. Це приклад для інших реформ – вони мають відбуватись з такою ж швидкістю і інтенсивністю.

При чому більшість моделей, які впроваджує міністерство, не нові – вони вже працюють у інших країнах. Україна лише черпає ті властивості, які більше всього їх підходять.

Багатьом людям реформа не подобається, але це і добре. Якщо її ніхто не критикує, можливо, вона не дуже і хороша?

Якщо ви проводите хорошу реформу, то маєте очікувати багато спротиву.

Зараз потрібно імплементувати цю реформу. Перша хвиля вже запущена і я думаю, що ідеї у цій сфері вдалі.

Зростання ціни на газ – це добре

В сфері альтернативної енергетики Україні треба рівнятись на європейські країни – Польщу, Німеччину, Нідерланди, де великі об’єми енергії видобувають зі світла та біомас, де зростає кількість людей, які виробляють енергію у маленьких спільнотах, продаючи її один одному.

В Україні ПРООН показує, впроваджує та тестує багато з цих технологій.

Я думаю, що збільшення ціни на газ зробить ці технології відносно дешевшими та привабливішими. Вугілля, газ, енергія з ядерних станцій насправді дуже дорогі для світу і ціни на них мають підійматись.

Сонячні панелі, біогаз, біомаси та інші технологій мають величезний потенціал для України.

Так, Україна найбільший експортер пшениці. У зв’язку з цим у вас багато так званих відходів.

Але це насправді це не відходи – наприклад, якщо висушити солому, а потім перетворити її в енергію, можна повністю відмовитись від газу.

Більше того, за газом немає майбутнього – у нього немає довгострокового потенціалу і одного дня він закінчиться. На це теж треба зважати.

Ціна на газ підіймається і в цьому сенсі – це добре. Звичайно, будуть люди, які не можуть платити, але їм держава надає соціальну підтримку.

Альтернативна енергетика – прибутковий бізнес, але не в Україні

Одна з проблем для впровадження цих технологій – не прилаштована банківська система. Звичайним людям дуже дорого вкладати гроші в альтернативну енергетику. Але прибутковість такої системи дуже висока. Взявши кредит на 10-20 тис. доларів, за кілька років можна їх повернути.

В Європі, коли ти виробляєш енергію, то енергопостачальна компанія за законом зобов’язана купити в тебе цю енергію. Всі, у кого стоять сонячні панелі, можуть продавати те, що виробляють.

Ваша країна залежна від газу, вугілля і ядерної енергії. Це означає, що багато людей не хочуть, щоб країна змінювала енергію на сонячну та біомасу, бо це дуже вигідний для них бізнес. Але не треба дбати про заможних людей. Вони самі знайдуть собі раду.

Народ має просувати ідею альтернативної енергії і впровадження відповідних законів. Ви маєте наполягати, що вам потрібні нові закони.

Фото: ПРООН в Україні

Лілія Ященко