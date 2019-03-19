Укрзализныця спровоцировала обвал курса гривни, купив валюту для погашения еврооблигаций на $175 миллионов.

Гривня резко подешевела впервые с середины февраля: доллар на межбанке приблизился к отметке 27 грн за доллар, евро – снова дороже 30 грн.

Укрзализныця должна была погасить бонды на $175 млн до 15 марта. Именно госкомпания была основным покупателем валюты 13 и 14 марта.

Чтобы поддержать гривну, НБУ даже пришлось два дня подряд выходить на межбанк с крупнейшими в этом году продажами доллара.

По данным участников рынка, НБУ 13 марта продал $80 млн, 14 марта – около $30 млн.

С начала года регулятор трижды выходил на рынок с продажей валюты на общую сумму $57,3 млн – вдвое меньше, чем за два дня 13 и 14 марта.

– Этот кейс вскрыл главную проблему украинского валютного рынка: его объем настолько невелик, что ситуацию в корне могут изменить несколько крупных операций, – пишет Liga.net.

Средние торги межбанка обычно достигают $300-500 млн за день, поэтому даже 277 млн долларов, которые нерезиденты постепенно вложили в гривневые ОВГЗ с середины января по март, хватило, чтобы укрепить гривню с 28,2 до 26,3 грн за доллар.

– И если до конца марта подобных потрясений быть не должно, уже в середине апреля гривню ожидает новая проверка – погашение краткосрочных гривневых гособлигаций. Скупка ОВГЗ нерезидентами обвалила доллар в январе, – прогнозирует Liga.net.

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В начале марта в Нацбанке сообщили, что благоприятные факторы обеспечивают преобладание предложения валюты над спросом на межбанковском валютном рынке и укрепление гривни.