Национальная валюта продолжает курс на укрепление. На сегодняшний день он составил 26,5 грн/$1. Что же будет с гривной после президентских выборов и в какой валюте выгоднее хранить сбережения?

Выборы президента Украины, как и парламентские, негативно повлияют на курс гривны только в том случае, если победят популисты.

Если они выполнят обещание по снижению тарифов, разницу в цене за коммунальные услуги придется покрывать из бюджета, а это обвалит гривну, а за ней и экономику.

Если же Украина прекратит сотрудничество с МВФ – нам нечем будет платить по внешним долгам, что угрожает дефолтом.

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Эксперты объясняют, что Украина – сырьевое государство, поэтому стабильность гривни зависит от внешних сырьевых рынков. То есть, если страна зарабатывает больше валюты, чем тратит – национальная валюта стабильна.

На чем же Украина зарабатывает больше всего – это продукция сельского хозяйства и металлургии, транзит российского газа, $11-12 млрд в год пересылают заробитчане и кредиты от МВФ.

А тратим мы больше всего на погашение кредитов и закупку нефтепродуктов и газа.

Если в ближайшее время не начнется глобальный экономический кризис, то гривна будет расти и в дальнейшем. Курс может дойти до 26 грн/$.

В то же время банкиры не советуют хранить сбережения в одной валюте и предлагают схему 40-30-30.

То есть 40% держать в гривне и по 30% – в долларах и евро.

Подробнее – в сюжете Утра в большом городе.

К слову, в НБУ назвали пять факторов, которые повлияли укрепление гривны.

Фото: НБУ