Укрзалізниця спровокувала обвал курсу гривні, купивши валюту для погашення єврооблігацій на $175 мільйонів.

Гривня різко подешевшала вперше з середини лютого: долар на міжбанку наблизився до позначки 27 грн за долар, євро – знову дорожче 30 грн.

Укрзалізниця повинна була погасити бонди на $175 млн до 15 березня. Саме держкомпанія була основним покупцем валюти 13 і 14 березня.

Щоб підтримати гривню, НБУ навіть довелося два дні поспіль виходити на міжбанк з найбільшими в цьому році продажами долара.

За даними учасників ринку, НБУ 13 березня продав $80 млн, 14 березня – близько $30 млн.

З початку року регулятор тричі виходив на ринок з продажем валюти на загальну суму $57,3 млн – удвічі менше, ніж за два дні 13 та 14 березня.

– Цей кейс розкрив головну проблему українського валютного ринку: його обсяг настільки невеликий, що ситуацію в корені можуть змінити кілька великих операцій, – пише Liga.net.

Середні торги міжбанку зазвичай досягають $300-500 млн за день, тому навіть $277 млн ​, які нерезиденти поступово вклали в гривневі ОВДП з середини січня по березень, вистачило, щоб зміцнити гривню з 28,2 до 26,3 грн за долар.

– І якщо до кінця березня подібних потрясінь бути не повинно, вже в середині квітня гривню чекає нова перевірка – погашення короткострокових гривневих держоблігацій. Скупка ОВДП нерезидентами обвалила долар у січні, – прогнозує Liga.net.

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На початку березня у Нацбанку повідомили, що сприятливі фактори забезпечують переважання пропозиції валюти над попитом на міжбанківському валютному ринку і зміцнення гривні.