В сети обнародовали ответы пробного ВНО по украинскому языку и литературе.

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал ответы пробного ВНО 2019 по украинскому языку и литературе.

Теперь участники, принявшие участие в пробном тестировании, смогут проверить количество набранных баллов на сайте УЦОКО в разделе Пробное ВНО.

Максимально можно получить 104 балла. Из них 20 баллов за написание сочинения и 84 – за выполнение заданий закрытой формы.

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Те, кто воспользовался сервисом Определение результатов пробного ВНО смогут увидеть результат по рейтинговой шкале 100-200 баллов и критериальной шкале 1-12 баллов.

Его разместят в персональном кабинете участника пробного тестирования 22 марта.

Напомним, в 2019 году внешнее независимое оценивание будет проходить с 21 мая по 13 июня.