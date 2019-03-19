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Пробне ЗНО 2019: з’явилися відповіді з української мови

В мережі оприлюднили відповіді пробного ЗНО з української мови та літератури.

зно 2019

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив відповіді пробного ЗНО 2019 з української мови та літератури.

Тепер учасники, які взяли участь у пробному тестуванні, зможуть перевірити кількість набраних балів на сайті УЦОЯО в розділі Пробне ЗНО.

Максимально можна отримати 104 бали. З них 20 балів за написання твору і 84 – за виконання завдань закритої форми.

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Ті, хто скористався сервісом Визначення результатів пробного ЗНО зможуть побачити результат за рейтинговою шкалою 100-200 балів і критеріальною шкалою 1-12 балів.

Його розмістять в персональному кабінеті учасника пробного тестування 22 березня.

Нагадаємо, у 2019 році зовнішнє незалежне оцінювання проходитиме з 21 травня по 13 червня.

Фото: Dreamstime

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