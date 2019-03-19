Раненого в Керченском проливе украинского военнопленного моряка Василия Сороку прооперировали в Москве.
Раненого военнопленного моряка Василия Сороку наконец прооперировали в московской больнице. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
– Информацию об операции подтвердила украинская правозащитница Нина Карпачева, а также больница, в которой оперировали Сороку, – сообщает адвокат.
Нина Карпачева отметила, что пленному сшили разорванные сухожилия и вытащили все обломки.
– Надеюсь, рука будет спасена, функции восстановятся в полном объеме, а Василий и все моряки в ближайшее время вернутся домой, – отметил Сергей Бадамшин.
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Утром моряку сделали первую перевязку, перед операцией его вывозили из СИЗО для сдачи анализов. Сейчас врачи следят за состоянием здоровья и делают перевязки для окончания процесса лечения.
После перевода трех раненых из медчасти московского СИЗО Матросская тишина в СИЗО Лефортово, врач осмотрел моряков и заметил, что у Сороки есть еще одно повреждение мышцы.
Напомним, Керченский пролив и Азовское море стали основным местом российской агрессии. Факты ICTV разобрались, кому принадлежит Керченский пролив и как решить морской конфликт.