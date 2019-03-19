PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Полоненого моряка Василя Сороку прооперували в РФ – адвокат

Пораненого в Керченській протоці українського військовополоненого моряка Василя Сороку прооперували у Москві.

Полоненого моряка Василя Сороку прооперували в РФ – адвокат

Пораненого  військовополоненого моряка Василя Сороку нарешті прооперували у московській лікарні. Про це повідомив його адвокат Сергій Бадамшин.

– Інформацію  про операцію підтвердила українська правозахисниця Ніна Карпачова, а також лікарня, у якій оперували Сороку, – повідомляє адвокат.

Ніна Карпачова зазначила, що полоненому зшили розірвані сухожилля і витягнули всі уламки.

– Сподіваюся, рука буде врятована, функції відновляться в повному обсязі, а Василь і всі моряки найближчим часом повернуться додому,— зазначив Сергій Бадамшин.

Читайте: Керченська трагедія може повторитися: де та чому

Зранку морякові зробили першу перев’язку, перед операцією його вивозили із СІЗО для здачі аналізів. Наразі  лікарі стежать за станом здоров’я і роблять перев’язування для закінчення процесу лікування.

Після переведення трьох поранених з медчастини московського СІЗО Матроська тиша до СІЗО Лефортово, лікар оглянув  моряків і помітив, що у Сороки є ще одне пошкодження м’яза.

Нагадаємо, Керченська протока та Азовське море стали основним місцем російської агресії. Факти ICTV розібрались, кому належить Керченська протока та як вирішити морський конфлікт.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Операція у €30 тис. Багатодітна мама з пухлиною мозку потребує допомоги
РФ призначила психіатричну експертизу українським морякам
Хотів збільшити статевий орган: відомий мільярдер помер під час операції
Без побачень з рідними та дзвінків: українським морякам у РФ висунули вимогу
Український консул зустрінеться з моряками після 31 січня
Коли очікувати блокування РФ українських портів у Чорному морі
Пожежа в Керченській протоці: 10 моряків залишаються зниклими безвісти
Задіяні в незаконних поставках до Сирії – МінТОТ про судна, що загорілися у Керченській протоці
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка