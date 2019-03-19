Пораненого в Керченській протоці українського військовополоненого моряка Василя Сороку прооперували у Москві.

Пораненого військовополоненого моряка Василя Сороку нарешті прооперували у московській лікарні. Про це повідомив його адвокат Сергій Бадамшин.

– Інформацію про операцію підтвердила українська правозахисниця Ніна Карпачова, а також лікарня, у якій оперували Сороку, – повідомляє адвокат.

Ніна Карпачова зазначила, що полоненому зшили розірвані сухожилля і витягнули всі уламки.

– Сподіваюся, рука буде врятована, функції відновляться в повному обсязі, а Василь і всі моряки найближчим часом повернуться додому,— зазначив Сергій Бадамшин.

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Зранку морякові зробили першу перев’язку, перед операцією його вивозили із СІЗО для здачі аналізів. Наразі лікарі стежать за станом здоров’я і роблять перев’язування для закінчення процесу лікування.

Після переведення трьох поранених з медчастини московського СІЗО Матроська тиша до СІЗО Лефортово, лікар оглянув моряків і помітив, що у Сороки є ще одне пошкодження м’яза.

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