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Факты / Украина / Политика

Климкин: Россия ввела Минские договоренности в кому

Вывести Минские договоренности из состояния так называемой комы может только Россия.

Павло Клімкін

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Минские договоренности находятся в коме и вывести их оттуда может только Россия, если заберет свои войска с оккупированных территорий.

По словам Климкина, Россия несет ответственность за то, что Минские договоренности оказались в коме и она должна вывести их из этого состояния.

Он считает, что Кремль не хочет принимать решение об уходе с Донбасса, поскольку пытается использовать оккупированные территории для торга.

– Конечно, это связано с выборами, но еще больше – с обычной базарной торговлей, которую Россия пытается вести с евроатлантическим сообществом, – сказал министр иностранных дел.

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Климкин добавил, что Украине удается сохранить на повестке дня ЕС вопрос противодействия российской угрозе.

К слову, участники переговоров в Трехсторонней контактной группе от Украины считают, что в Минске должны обсуждать вопрос деоккупации Крыма.

Источник: Интерфакс-Украина

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