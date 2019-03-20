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Росія може почати звільнення полонених після виборів в Україні – Волкер

РФ може розпочати процес звільнення українських полонених після того, як в Україні завершаться вибори президента.

Росія може почати звільнення полонених після виборів в Україні – Волкер

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер вважає, що Росія може почати звільнення українських полонених після того, як в Україні завершаться вибори президента.

Він заявив, що США допомагають Україні у процесі звільнення полонених за допомогою дискусій з російською стороною.

Волкер звернув увагу на те, що Росія не збирається звільняти захоплених українських моряків до виборів президента України.

– Ми, звичайно, сподіваємося, що як тільки пройдуть президентські вибори, росіяни дійсно звільнять їх по можливості якомога скоріше, – сказав спецпредставник США.

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Звільнення моряків може позитивно вплинути на створення можливостей для діалогу з РФ щодо врегулювання ситуації.

До слова, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що РФ ввела Мінські домовленості в стан коми.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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