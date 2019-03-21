С начала предвыборной кампании полиция зарегистрировала 3,5 тыс. заявлений и сообщений, открыла 189 производств по фактам нарушения избирательного законодательства.

При этом 1,9 тыс. фактов связаны с незаконной агитацией, 490 – с подкупом избирателей и 269 – с хулиганством.

Лидеры по нарушениям на выборах 2019 в Украине – Киев, Днепропетровск, Донецк, Винницкая, Одесская и Киевская области.

За время избирательного процесса 25 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Только вчера, 20 марта, полиция открыла два уголовных дела.

Первое расследуют полицейские Святошинского управления полиции Киева по ст. 357 УКУ (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение).

Второе – в Николаеве по ст. 122 УКУ (Умышленное средней тяжести телесное повреждение).













Подкуп избирателей: полиция проверяет почти полмиллиона заявлений / 3 фотографии

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Напомним, Арсен Аваков в эфире Свободы слова заявил о создании на сайте МВД системы Выборы 2019, по которой граждане Украины смогут сообщать о нарушениях избирательного процесса.