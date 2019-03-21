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Факти / Україна

Підкуп виборців: поліція перевіряє майже півмільйона заяв

З початку передвиборчої кампанії поліція зареєструвала 3,5 тис. заяв та повідомлень, відкрила 189 проваджень за фактами порушення виборчого законодавства.

Вибори

При цьому 1,9 тис. фактів пов’язані з незаконною агітацією, 490 – з підкупом виборців та 269 – з хуліганством.

Лідери з порушень на виборах 2019 в Україні – Київ, Дніпропетровська, Донецька, Вінницька, Одеська та Київська області.

За час виборчого процесу 25 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Лише вчора, 20 березня, поліція відкрила дві кримінальні справи.

Першу розслідують поліцейські Святошинського управління поліції Києва за ст. 357 ККУ (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження).

Другу – у Миколаєві за ст. 122 ККУ (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

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Підкуп виборців: поліція перевіряє майже півмільйона заяв / 3 фотографии

Читайте: МВС не допустить підкупу на виборах 2019 – Аваков

Нагадаємо, Арсен Аваков в ефірі Свободи слова заявив про створення на сайті МВС системи Вибори 2019, через яку громадяни України зможуть повідомляти про порушення виборчого процесу.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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