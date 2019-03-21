Проблемы со здоровьем украинского политзаключенного Павла Гриба стали еще больше.
Отец украинского политзаключенного Павла Гриба Игорь сообщил о том, что состояние здоровья его сына сильно ухудшилось.
По его словам, Павлу необходимо срочное оперативное вмешательство и лечение с последующей реабилитацией.
Если этого не сделать, украинский политзаключенный может умереть за решеткой.
Во время судебных прений, которые проходили сегодня, Павлу снова вызвали скорую, однако его состоянию в очередной раз не предоставили должного внимания и продолжили заседание.
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К слову, во время судебных прений прокуроры попросили для Павла Гриба шести лет заключения.
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