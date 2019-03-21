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Факти / Україна

Швидку викликали прямо до суду. У Гриба сильно погіршилося здоров’я

Проблеми зі здоров’ям українського політв’язня Павла Гриба стали іще більшими.

Павло Гриб

Батько українського політв’язня Павла Гриба Ігор повідомив про те, що стан здоров’я його сина сильно погіршився.

За його словами, Павлу необхідне термінове оперативне втручання і лікування з подальшою реабілітацією.

Якщо цього не зробити, український політв’язень може померти за ґратами.

Під час судових дебатів, які проходили сьогодні, Павлу знову викликали швидку, проте його стану вкотре не надали належної уваги і продовжили засідання.

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До слова, під час судових дебатів прокурори попросили для Павла Гриба шести років ув’язнення.

Джерело: УНН

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