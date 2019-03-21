Проблеми зі здоров’ям українського політв’язня Павла Гриба стали іще більшими.

Батько українського політв’язня Павла Гриба Ігор повідомив про те, що стан здоров’я його сина сильно погіршився.

За його словами, Павлу необхідне термінове оперативне втручання і лікування з подальшою реабілітацією.

Якщо цього не зробити, український політв’язень може померти за ґратами.

Під час судових дебатів, які проходили сьогодні, Павлу знову викликали швидку, проте його стану вкотре не надали належної уваги і продовжили засідання.

Читайте: Ознаки цирозу і Альцгеймера. Стало відомо, чим хворий політв’язень Гриб

До слова, під час судових дебатів прокурори попросили для Павла Гриба шести років ув’язнення.