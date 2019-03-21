Укроборонпром обнародовал видео первых испытаний беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2.

Видео первых ударов турецкого оперативно-тактического беспилотника Bayraktar TB2 появилось на официальном канале предприятия.

Дроны вооруженны высокоточными авиабомбами MAM-L от турецкой компании Roketsan. Это специальный легкий управляемый боеприпас, разработанный для ударных беспилотников.

Бомба оснащена высокоточной системой наведения по лазерному лучу и осуществляет планерный полет к цели. Такая система наведения боеприпаса позволяет попадать с погрешностью не более одного метра.

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К слову, для украинских военных эти и другие высокоточные боеприпасы были закуплены вместе с партией ударных беспилотников.

Напомним, 6 марта Украина получила турецкие ударные беспилотники. Соглашение на их поставку соответствует стратегическому курсу страны в НАТО.