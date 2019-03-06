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Факты / Украина

Беспилотники Bayraktar TB2 уже в Украине – Порошенко

Турция передала Украине ударные беспилотники Bayraktar TB2 и вскоре военные должны начать их испытания.

Петро Порошенко

Президент Петр Порошенко во время заседания СНБО заявил, что Украина уже получила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 и в ближайшее время военные начнут их испытания.

О поставке беспилотников Порошенко договорился во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

А соответствующее соглашение было подписано 12 января этого года между Укрспецэкспортом и Baykar Makina.

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– Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологичных характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением, – рассказал президент.

Он добавил, что соглашение на поставку беспилотников соответствует стратегическому курсу Украины в НАТО.

К слову, украинские военные успешно завершили испытания бронеавтомобиля Барс-8, который предназначен для перевозок во время боевых действий.

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