Укроборонпром оприлюднив відео перших випробувань безпілотного літального апарату Bayraktar TB2.

Відео перших ударів турецького оперативно-тактичного безпілотника Bayraktar TB2 з’явилося на офіційному каналі підприємства.

Дрони озброєні високоточними авіабомбами MAM-L від турецької компанії Roketsan. Це спеціальний легкий керований боєприпас, розроблений для ударних дронів.

Бомба оснащена високоточною системою наведення по лазерному промені та здійснює планерний політ до цілі. Така система наведення боєприпасу дозволяє влучати з похибкою не більше одного метра.

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До слова, для українських військових ці та інші високоточні боєприпаси були закуплені разом із партією ударних дронів.

Нагадаємо, 6 березня Україна отримала турецькі ударні безпілотники. Угода на їхнє постачання відповідає стратегічному курсу країни в НАТО.