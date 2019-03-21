PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Як новий дрон ЗСУ Bayraktar TB2 вражає цілі – перше відео

Укроборонпром оприлюднив відео перших випробувань безпілотного літального апарату Bayraktar TB2.

Як новий дрон ЗСУ Bayraktar TB2 вражає цілі – перше відео

Відео перших ударів турецького оперативно-тактичного безпілотника Bayraktar TB2 з’явилося на офіційному каналі підприємства.

Дрони озброєні високоточними авіабомбами MAM-L від турецької компанії Roketsan. Це спеціальний легкий керований боєприпас, розроблений для ударних дронів.

Бомба оснащена високоточною системою наведення по лазерному промені та здійснює планерний політ до цілі. Така система наведення боєприпасу дозволяє влучати з похибкою не більше одного метра.

Читайте:  Десятки млн доларів: Туреччина готує “серйозну допомогу” ЗСУ

До слова, для українських військових ці та інші високоточні боєприпаси були закуплені разом із партією ударних дронів.

Нагадаємо, 6 березня Україна отримала турецькі ударні безпілотники. Угода на їхнє постачання відповідає стратегічному курсу країни в НАТО.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Укроборонпром та корупція: чи допоможе реформа концерну
Військові ООС збили ворожий ударний безпілотник
Повна реформа Укроборонпрому займе півроку – Кривонос
Скандал в Укроборонпромі: як відмивають гроші на армії
ЗСУ знищили безпілотник бойовиків
Реформування оборонно-промислового комплексу: президент підписав Указ
Скандал в оборонці на 250 млн грн. Що дізнались журналісти? І чим займались правоохоронці?
Розкрадання в оборонці: Луценко анонсував нові підозри
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка