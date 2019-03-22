Сегодня суд в России огласил приговор украинскому политзаключенному Павлу Грибу. Факты ICTV собрали важнейшие события, связанные с его похищением и незаконным заключением.

Исчезновение Гриба

Сообщение об исчезновении Павла Гриба появилось в конце августа 2017 года. 19-летний парень выехал 24 августа в город Гомель (Беларусь), чтобы встретиться с российской девушкой. После этого связь с ним пропала.

С девушкой Гриб познакомился через социальные сети.

Его отец Игорь Гриб начал поиски самостоятельно и впоследствии узнал, что ФСБ объявила его сына в розыск по обвинению в террористическом акте.

Вскоре после этого появилась информация о том, что украинца похитили сотрудники ФСБ РФ.

Только 7 сентября отцу Гриба стало известно о том, что Павла удерживают в СИЗО в Краснодаре. Украина сразу же обратилась к России с требованием освободить украинца однако долгое время к нему даже не допускали адвокатов.

В то же время в Беларуси заявили, что правоохранительные органы страны не задерживали Павла, тем самым подкрепив теорию о похищении.

Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что Павел Гриб действительно прибыл в белорусский город Гомель, где его похитили люди в штатском. Они надели на украинца наручники, после чего передали другим соучастникам преступления, которые увезли его в полицейский участок в РФ.

В то же время у украинского политзаключенного начались проблемы со здоровьем. По словам Игоря Гриба, его сын страдает редким заболеванием – портальной гипертензией (повышение давления в воротной вене вследствие затрудненного кровообращения), и ему нужно часто принимать лекарства.

Суд и ухудшение здоровья

18 октября российский суд продлил Грибу арест до 4 января 2018 года.

На тот момент украинец уже почти 2 месяца не принимал необходимые лекарства, из-за чего состояние его здоровья ухудшалось и на коже появились язвы. Украинские врачи заявили, что состояние украинца можно считать тяжелым уже из-за тех симптомов, которые описал его адвокат.

Состояние людей с таким заболеванием даже при отсутствии жалоб оценивают как средней тяжести просто потому, какие у них анализы.

Российские врачи все же прописали Павлу лекарства, однако его адвокат позже заявил, что они не помогают и состояние политзаключенного ухудшается.

7 ноября суд РФ оставил Гриба под стражей, не удовлетворив просьбу защиты перевести его под домашний арест.

Кроме того, украинским консулам не позволили передать украинцу лекарства, которые он принимал до заключения.

Суд постоянно переносил заседания, встречи с консулами прерывались из-за использования украинского языка, а врачей из Украины так к нему и не допустили.

Первое судебное заседание по делу назначили на 23 июля 2018 года, однако на тот момент Павел уже находился в критическом состоянии – ему требовалась срочная операция.

Сначала прокуроры просили у суда 10 лет колонии для украинского политзаключенного. Однако рассмотрение дела быстро остановили, поскольку обвинения основывались на статьи уголовного кодекса, которой просто не существовало.

Во время судебного заседания, которое состоялось 15 ноября, Гриб отказался давать показания. 2 декабря выяснилось, что у ключевых свидетелей по делу есть расхождения в показаниях, которые они давали во время следствия и во время судебных заседаний.

Судебное заседание 12 декабря показало, что здоровье Павла сильно пошатнулось. Он попросил вызвать ему скорую, из-за чего заседание перенесли на 21 декабря.

В дальнейшем суд, несмотря на жалобы Гриба, не переносил заседания, а надлежащее лечение ему не предоставлялось.

Во время одного из заседаний, украинский политзаключенный заявил, что во время похищения его били и снимали этот процесс на камеру. Здоровье Гриба продолжало ухудшаться и уже в конце января 2019 года, стало известно, что у него есть подозрения на цирроз печени и болезнь Альцгеймера.

Последнее слово и приговор суда

Павел Гриб уже не выдерживал и поэтому в феврале написал письмо российским журналистам, в котором рассказал, что не выживет без лекарств.

Между тем одно из судебных заседаний было сорвано, поскольку из Украины должен был приехать свидетель по делу. Вскоре была назначена дата судебных дебатов.

Они состоялись 21 и 22 марта. В первый день Павлу снова вызвали скорую, однако суд полностью проигнорировал состояние здоровья украинца и продолжил дебаты.

Тогда отец заявил, что у него больше нет надежды на то, что в России могут лечить его сына. Теперь он надеется, что Украине удастся освободить Гриба при обмене пленных.

На последнем слове Павел заявил, что не признает своей вины, поскольку обвинение выдвинуло ФСБ, которое состоит из бандитов и убийц.

– Впервые мне выпадает такая возможность сказать свое слово. Последнее слово, где я бы хотел наконец рассказать все, как было на самом деле, – сказал политзаключенный.

Также он пожелал всем украинским политзаключенным с достоинством пройти этот этап.

Свое выступление он завершил словами Слава Украине.

Сегодня суд вынес Грибу приговор – шесть лет лишения свободы.

Политзаключенный сразу объявил голодовку. Игорь Гриб заявил, что адвокаты задействуют все возможные юридические методы для того, чтобы освободить его сына. Будет подана апелляция, будут поданы материалы в Европейский суд по правам человека.

Голодание еще больше приближает критическую точку, после которой жизнь Павла окажется под угрозой.

– Это (Голодание – Ред.) только ускорит смерть. Ему нельзя голодать категорически. Мы увидим неделю-две, как Павел просто умрет, – заявил отец политзаключенного вскоре после приговора.

Министерство иностранных дел уже выразило протест по приговору украинскому политзаключенному и требует немедленно отменить его.

– Требуем немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, предоставить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину, – говорится в сообщении МИД.

Если Павел Гриб в ближайшее время не прекратит голодовку, то его жизнь окажется под угрозой и будут оставаться считанные дни для того, чтобы ему оказали квалифицированную помощь, сказал отец политзаключенного.

К слову, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала РФ предоставить украинскому политзаключенному Павлу Грибу неотложную медицинскую помощь.

Фото: Радио Свобода