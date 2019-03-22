Сьогодні суд в Росії оголосив вирок українському політв’язню Павлу Грибу. Факти ICTV зібрали найважливіші події, пов’язані з його викраденням і незаконним ув’язненням.

Зникнення Гриба

Повідомлення про зникнення Павла Гриба з’явилося наприкінці серпня 2017 року. 19-річний хлопець виїхав 24 серпня до міста Гомель (Білорусь), аби зустрітися з російською дівчиною. Після цього зв’язок з ним пропав.

З дівчиною Гриб познайомився через соціальні мережі.

Його батько Ігор Гриб почав пошуки самостійно і згодом дізнався, що ФСБ оголосила його сина у розшук за обвинуваченнями у терористичному акті.

Незадовго після цього з’явилась інформація про те, що українця викрали співробітники ФСБ РФ.

Тільки 7 вересня батьку Гриба стало відомо про те, що Павла утримують у СІЗО в Краснодарі. Україна одразу ж звернулася до Росії з вимогою звільнити українця проте довгий час до нього навіть не допускали адвокатів.

Водночас у Білорусі заявили, що правоохоронні органи країни не затримували Павла, тим самим підкріпивши теорію щодо викрадення.

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Павло Гриб дійсно прибув до білоруського міста Гомель, де його викрали люди в цивільному. Вони надягли на українця кайданки, після чого передали іншим співучасникам злочину, які відвезли його до поліцейського відділку в РФ.

Водночас в українського політв’язня почалися проблеми зі здоров’ям. За словами Ігора Гриба, його син страждає на рідкісне захворювання – портальну гіпертензію (підвищення тиску у ворітній вені унаслідок утрудненого кровообігу), і йому потрібно часто приймати ліки.

Суд і погіршення здоров’я

18 жовтня російський суд продовжив Грибу арешт до 4 січня 2018 року.

На той момент українець вже майже 2 місяці не приймав потрібні ліки, через що стан його здоров’я погіршувався і на шкірі з’явилися виразки. Українські лікарі заявили, що стан українця можна вважати важким вже через ті симптоми, які описав його адвокат.

Стан людей з таким захворюванням навіть за відсутності скарг оцінюють як середньої тяжкості просто через те, які в них аналізи.

Російські лікарі все ж прописали Павлу ліки, проте його адвокат згодом заявив, що вони не допомагають і стан політв’язня погіршується.

7 листопада суд РФ залишив Гриба під вартою, не задовольнивши прохання захисту перевести його під домашній арешт.

Крім того, українським консулам не дозволили передати українцю ліки, які він приймав до ув’язнення.

Суд постійно переносив засідання, зустрічі з консулами переривалися через використання української мови, а лікарів з України так до нього й не допустили.

Перше судове засідання у справі назначили на 23 липня 2018 року, проте на той момент Павло вже знаходився в критичному стані – йому була потрібна термінова операція.

Спочатку прокурори просили у суду 10 років колонії для українського політв’язня. Проте розгляд справи швидко зупинили, оскільки обвинувачування ґрунтувалися на статті кримінального кодексу, якої просто не існувало.

Під час судового засідання, яке відбулося 15 листопада, Гриб відмовився давати свідчення. 2 грудня з’ясувалося, що у ключових свідків у справі є розбіжності у свідченнях, які вони давали під час слідства і під час судових засідань.

Судове засідання 12 грудня показало, що здоров’я Павла сильно похитнулося. Він попросив викликати йому швидку, через що засідання перенесли на 21 грудня.

Надалі суд, незважаючи на скарги Гриба, не переносив засідання, а належне лікування йому не надавалося.

Під час одного із засідань, український політв’язень заявив, що під час викрадення його били і знімали цей процес на камеру. Здоров’я Гриба продовжувало погіршуватися і вже наприкінці січня 2019 року, стало відомо, що в нього є підозри на цироз печінки та хворобу Альцгеймера.

Останнє слово і вирок суду

Павло Гриб вже не витримував і тому у лютому написав листа російським журналістам, в якому розповів, що не виживе без ліків.

Тим часом одне з судових засідань було зірване, оскільки з України мав приїхати свідок у справі. Невдовзі було призначено дату судових дебатів.

Вони відбулися 21 і 22 березня. В перший день Павлу знову викликали швидку, проте суд повністю проігнорував стан здоров’я українця і продовжив дебати.

Тоді батько заявив, що в нього більше немає надії на те, що в Росії можуть лікувати його сина. Тепер він сподівається, що Україні вдасться звільнити Гриба під час обміну полонених.

На останньому слові Павло заявив, що не визнає своєї провини, оскільки обвинувачення висунуло ФСБ, яке складається з бандитів і вбивць.

– Вперше мені випадає така можливість сказати своє слово. Останнє слово, де я б хотів нарешті розповісти все, як було насправді, – сказав політв’язень.

Також він побажав усім українським політв’язням з гідністю пройти цей етап.

Свій виступ він завершив словами Слава Україні.

Сьогодні суд виніс Грибу вирок – шість років позбавлення волі.

Політв’язень одразу оголосив голодування. Ігор Гриб заявив, що адвокати задіють усі можливі юридичні методи для того, аби звільнити його сина. Буде подано апеляцію, будуть подані матеріали до Європейського суду з прав людини.

Голодування іще більше наближає критичну точку, після якої життя Павла опиниться під загрозою.

– Це (Голодування – Ред.) тільки пришвидшить смерть. Йому не можна голодувати категорично. Ми побачимо тиждень-два, як Павло просто помре, – заявив батько політв’язня незадовго після вироку.

Міністерство закордонних справ вже висловило протест щодо вироку українському політв’язню і вимагає негайно відмінити його.

– Вимагаємо негайно скасувати незаконний вирок у справі Павла Гриба, надати постійний медичний супровід, забезпечити його звільнення та безперешкодне повернення в Україну, – йдеться у повідомленні МЗС.

Якщо Павло Гриб найближчим часом не припинить голодування, то його життя опиниться під загрозою і залишатимуться лічені дні для того, аби йому надали кваліфіковану допомогу, сказав батько політв’язня.

До слова, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала РФ надати українському політв’язню Павлу Грибу невідкладну медичну допомогу.

Фото: Радіо Свобода