Эксперт Виталий Кулик проанализировал, кто имеет шансы возглавить новую таможенную службу в Украине.

Главой новой таможенной службы в Кабмине планируют назначить заместителя главы ГФС Виктора Кривицкого.

Действующий и.о. главы ГФС Александр Власов в объявленном недавно конкурсе на должность главного таможенника участие принимать не будет.

Об этом сообщил руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

– Кабмин объявил конкурс на должность главы Таможенной службы. Кандидатам готовят три этапа отбора: на знание законодательства и английского языка, ситуативные задания и собеседование. Победителя ждет оклад в 24 тысячи гривен… Список кандидатов не опубликован, но, по моей информации, Анатолий Макаренко (экс-заместитель главы ГФС) точно будет принимать участие в конкурсе. И. о. главы ГФС Александр Власов не будет даже подавать свою кандидатуру…

Кабмин делает ставку на опытного винничанина Виктора Кривицкого, который последние полгода фактически и контролирует таможенное направление в качестве заместителя главы ГФС. С большими боями, скандалами, но Кривицкий провел кампанию по растаможиванию евроблях, собрав более 10 миллиардов гривен в бюджет и сняв один из самых опасных “уличных раздражителей” для Гройсмана. Ни “варяги”, ни внесистемные игроки погоды на конкурсе не сделают. Комиссия, вероятно, отсеет их еще на первых двух этапах, причем вполне обоснованно, – заявил Кулик.

По мнению эксперта, наиболее результативными руководителями таможни оказывались как раз выходцы из системы – профессиональные таможенники. Кулик приводит примеры Анатолия Макаренко и Мирослава Продана.

– Но если Макаренко больше говорил правильные вещи о необходимости убрать с таможни силовиков “всех мастей”, то Продан, пользуясь поддержкой на уровне премьер-министра, смог многое реализовать. Сотрудникам СБУ, например, запретили проводить проверки грузов, которые обосновывались некими “секретными” контрразведывательными делами. Полноценно запустили Единое окно, чтобы бизнес не бегал по кабинетам и не платил взятки. На таможнях наконец-то установили весовые комплексы.

Запустили процесс закупки стационарных сканирующих систем для десяти крупнейших пропускных пунктов, который сразу же стали блокировать на всех уровнях. Взялись за клан Вадима Альперина: перекрыли самую крупную схему обворовывания бюджета – суды прекратили занижать таможенную стоимость товаров, а НАБУ заморозило 20 миллионов долларов на счетах компаний Альперина (сегодня находятся в АРМА). До этого начальники таможни боялись вслух произносить фамилию Альперина, делая вид, что не знают человека, державшего под контролем большую часть рынка контрабанды, – говорит эксперт.

По словам Кулика, при Продане все таможни стали работать по единым “индикативам”, а, поступления в бюджет опережали динамику роста импорта, то есть происходила реальная детенизация.

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– Сравнить, как работала таможня еще недавно и как работает сегодня, несложно: по итогам 2017 года рост таможенных платежей – 31%, по итогам первых двух месяцев 2019 года – 4%. Если бы не “турецкий” скандал (по странному “стечению обстоятельств” вспыхнувший, как только таможня арестовала груз на миллионы долларов контрабандиста Сергея Сердюка – по совместительству сотрудника Генпрокуратуры), сегодня Продан мог бы считаться одним из фаворитов на должность главы новой таможенной службы (кроме всего сделанного на таможне, у него есть и KPI в налоговой сфере – запуск электронного реестра возмещения НДС, электронный кабинет плательщика и т.д.).

Пресс-служба Продана не исключает его участия в конкурсе – дело против него закрыто. Еще до решения Конституционного суда проведенные экспертизы показали сфабрикованный характер материалов следствия. Заказ-то был очевиден. Дело спровоцировала борьба за контроль над таможней, – пояснил Кулик.

Напомним, Кабинет министров объявил конкурс на должности председателей Налоговой и Таможенной служб. Об этом сообщил министр Кабмина Александр Саенко. Сам конкурс будет проведен Комиссией высшего корпуса госслужбы 16 апреля 2019 года.

Ранее, 6 марта Кабмин утвердил положения о Налоговой и Таможенной службе, которые создаются в рамках разделения Государственной фискальной службы. Деятельность обеих служб будет координироваться Кабмином.