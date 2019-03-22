Експерт Віталій Кулик проаналізував, хто має шанси очолити нову митну службу в Україні.

Головою нової митної служби у Кабміні планують призначити заступника глави ДФС Віктора Кривицького.

Чинний в.о. глави ДФС Олександр Власов в оголошеному нещодавно конкурсі на посаду головного митника участь приймати не буде.

Про це повідомив керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

– Кабмін оголосив конкурс на посаду голови Митної служби. Кандидатам готують три етапи відбору: на знання законодавства та англійської мови, ситуативні завдання та співбесіду. На переможця чекає оклад у 24 тисячі гривень… Список кандидатів не опубліковано, але, за моєю інформацією, Анатолій Макаренко (екс-заступник глави ДФС) точно братиме участь у конкурсі. В. о. глави ДФС Олександр Власов не буде навіть подавати свою кандидатуру…

Кабмін робить ставку на досвідченого вінничанина Віктора Кривицького, який останні півроку фактично і контролює митний напрям в якості заступника глави ДФС. Із великими боями, скандалами, але Кривицький провів кампанію з розмитнення євроблях, зібравши понад 10 мільярдів гривень до бюджету і знявши один із найнебезпечніших “вуличних подразників” для Гройсмана. Ні “варяги”, ні позасистемні гравці погоди на конкурсі не зроблять. Комісія, ймовірно, відсіє їх ще на перших двох етапах, причому цілком обгрунтовано, – заявив Кулик.

На думку експерта, найбільш результативними керівниками митниці виявлялися як раз вихідці з системи – професійні митники. Кулик наводить приклади Анатолія Макаренка і Мирослава Продана.

– Але якщо Макаренко більше говорив правильні речі про необхідність прибрати з митниці силовиків “усіх мастей”, то Продан, користуючись підтримкою на рівні прем’єр-міністра, зміг багато чого реалізувати. Співробітникам СБУ, наприклад, заборонили проводити перевірки вантажів, які обгрунтовувалися якимись “секретними” контррозвідувальними справами. Повноцінно запустили Єдине вікно, щоб бізнес не бігав по кабінетах і не платив хабарі. На митницях нарешті встановили вагові комплекси.

Запустили процес закупівлі стаціонарних скануючих систем для десяти найбільших пропускних пунктів, який одразу ж стали блокувати на всіх рівнях. Взялися за клан Вадима Альперіна: перекрили найбільшу схему обкрадання бюджету – суди припинили занижувати митну вартість товарів, а НАБУ заморозило 20 мільйонів доларів на рахунках компаній Альперіна (сьогодні знаходяться в АРМА). До цього начальники митниці боялися вголос вимовляти прізвище Альперіна, роблячи вигляд, що не знають людини, яка тримала під контролем більшу частину ринку контрабанди, – говорить експерт.

За словами Кулика, за Продана усі митниці стали працювати за єдиними “індикативами”, а, надходження до бюджету випереджали динаміку зростання імпорту, тобто відбувалася реальна детінізація.

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– Порівняти, як працювала митниця ще недавно і як працює сьогодні, нескладно: за підсумками 2017 року зростання митних платежів – 31%, за підсумками перших двох місяців 2019 року – 4%. Якби не “турецький” скандал (за дивним “збігом обставин” спалахнув, щойно митниця заарештувала вантаж на мільйони доларів контрабандиста Сергія Сердюка – за сумісництвом співробітника Генпрокуратури), сьогодні Продан міг би вважатися одним із фаворитів на посаду глави нової митної служби (крім усього зробленого на митниці, у нього є і KPI у податковій сфері – запуск електронного реєстру відшкодування ПДВ, електронний кабінет платника і т.д.).

Прес-служба Продана не виключає його участі у конкурсі – справу проти нього закрито. Ще до рішення Конституційного суду проведені експертизи показали сфабрикований характер матеріалів слідства. Замовлення-то було очевидним. Справу спровокувала боротьба за контроль над митницею, – пояснив Кулик.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оголосив конкурс на посади голів Податкової та Митної служб. Про це повідомив міністр Кабміну Олександр Саєнко. Сам конкурс буде проведено Комісією вищого корпусу держслужби 16 квітня 2019 року.

Раніше, 6 березня Кабмін затвердив положення про Податкову та Митну служби, які створюються у рамках поділу Державної фіскальної служби. Діяльність обох служб координуватиметься Кабміном.