Пробки в Киеве больше всего мешают водителям в центральных районах столицы.

Пробки в Киеве пришли на дороги уже днем. Наихудшая ситуация наблюдается в центре столицы.

Правый берег.

Пробки сковали бульвар Тараса Шевченко, улицу Крещатик, Льва Толстого, Бассейную, Богдана Хмельницкого, Саксаганского, Жилянскую, Короленковскую, Большую Житомирскую, Михаила Грушевского, Сечевых Стрельцов, Антоновича, Юрия Гагарина. Улица Вадима Гетьмана перекрыта.

Также водители теряют время на бульваре Леси Украинки, улице Ивана Федорова, Олеся Гончара, бульваре Дружбы народов, улице Кирилловской, Константиновской, Глыбочицкой, Вячеслава Чорновила, а также на проспекте Воздухофлотском, Голосеевском проспекте, Владимирском спуске.

Ползет транспорт и на Большой Окружной дороге, на проспекте Победы от станции метро Берестейская до Житомирской. Также на улице Соборной.

Читайте: Кличко проверил, как разбирают Шулявский мост

Левый берег.

Пробки здесь наблюдаются на проспекте Юрия Гагарина, улице Гната Хоткевича, Раисы Окипной. Местами движение затруднено на бульваре Перова, улице Евгения Сверстюка, Анны Ахматовой, Ревуцкого, на Харьковском шоссе.

Мосты. На мостах Патона и Южном движение затруднено в направлении Правого берега.

Напомним, Факты ICTV публиковали схему объезда Шулявского моста на время ремонта.