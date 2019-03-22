Затори у Києві найбільше заважають водіям у центральних районах столиці.

Затори у Києві прийшли на дороги уже вдень. Найгірша ситуація спостерігається у центрі столиці.

Правий берег.

Затори скували бульвар Тараса Шевченка, вулицю Хрещатик, Льва Толстого, Басейну, Богдана Хмельницького, Саксаганського, Жилянську, Короленківську, Велику Житомирську, Михайла Грушевського, Січових Стрільців, Антоновича, Юрія Гагаріна. Вулиця Вадима Гетьмана перекрита.

Також водії втрачають час на бульварі Лесі Українки, вулиці Івана Федорова, Олеся Гончара, бульварі Дружби народів, вулиці Кирилівській, Костянтинівській, Глибочицькій, В’ячеслава Чорновола, а також на проспекті Повітрофлотському, Голосіївському проспекті, Володимирському узвозі.

Повзе транспорт і на Великій Окружній дорозі, на проспекті Перемоги: від станції метро Берестейська до Житомирської. Також на вулиці Соборній.

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Лівий берег.

Затори тут спостерігаються на проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Гната Хоткевича, Раїси Окіпної. Місцями рух ускладнено на бульварі Перова, вулиці Євгена Сверстюка, Анни Ахматової, Ревуцького, на Харківському шосе.

Мости. На мостах Патона та Південному рух ускладнений у напрямку Правого берега.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували схему об’їзду Шулявського моста на час ремонту.