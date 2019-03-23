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Факты / Украина

В порт Одессы зашел корабль ВМС Франции Capricorne

В Одесский морской торговый порт утром 23 марта зашел корабль НАТО – французский тральщик M653 Capricorne.

У порт Одеси зайшов корабель ВМС Франції Capricorne

Французское судно пробудет в Одессе до 26 марта.

Цель его визита, как и американского ракетного эсминца DDG75 Donald Cook, который заходил в Одессу в феврале, – обеспечение безопасности в Черном море.

Он также примет участие в учениях с кораблями ВМС Украины по программе PASSEX.

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Тральщик M653 Capricorne относится к минным охотникам класса Eridan. В составе ВМС Франции с августа 1987 года. Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. На вооружении – 20-миллиметровая пушка Giat 20F2 и три пулемета.

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В порт Одессы зашел корабль ВМС Франции Capricorne / 2 фотографии

Напомним, Конвенция Монтре (1936) регламентирует пребывание военных кораблей нечерноморских государств не более 21 дня. В 2019 году в Черное моря два раза заходил американский эсминец Дональд Кук.

ИсточникДумская

ФотоДумская

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