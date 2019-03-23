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У порт Одеси зайшов корабель ВМС Франції Capricorne

В Одеський морський торговельний порт вранці 23 березня зайшов корабель НАТО – французький тральщик M653 Capricorne.

У порт Одеси зайшов корабель ВМС Франції Capricorne

Французьке судно пробуде в Одесі до 26 березня.

Мета його візиту, як і американського ракетного есмінця DDG75 Donald Cook, який заходив до Одеси у лютому, – забезпечення безпеки в Чорному морі.

Він також візьме участь в навчаннях з кораблями ВМС України за програмою PASSEX.

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Тральщик M653 Capricorne відноситься до мінних мисливців класу Eridan. У складі ВМС Франції з серпня 1987 року. Корабель оснащений двома самохідними підводними апаратами для пошуку і знищення мін PAP-104 Мод4 і Bofors Double Eagle Mк2. На озброєнні – 20-міліметрова гармата Giat 20F2 і три кулемети.

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У порт Одеси зайшов корабель ВМС Франції Capricorne / 2 фотографии

Нагадаємо, Конвенція Монтре (1936) регламентує перебування військових кораблів нечорноморських держав не більше 21 дня. У 2019 року в Чорне моря два рази заходив американський есмінець Дональд Кук.

Джерело: Думская

ФотоДумская

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