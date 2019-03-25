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Факты / Украина / Общество

Гусь идет на выборы: инструкция от Минюста, как проголосовать

В рамках общенационального проекта Я имею право голоса! Министерство юстиции подготовило четыре видеоролика Гусь идет на выборы, в которых разъясняются права граждан во время выборов.

Гусь іде на вибори

Главным героем роликов является популярный в сети персонаж Гусь, который разъясняет, как воспользоваться своим правом голоса, как пойти на избирательный участок и проверить, есть ли ты в списках, как проконтролировать законность волеизъявления и куда обратиться в случае нарушений.

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Проект реализуется в партнерстве с иллюстратором и автором Гуся Надеждой Кушнир и проектом Доступная и качественная правовая помощь в Украине.

Министр юстиции Павел Петренко считает, что этот персонаж чрезвычайно эффективен в донесении информации до молодых украинских избирателей, которые воспринимают информацию в основном через соцсети.

– Мы рассчитываем, что эта информационная кампания не только поднимет украинцам настроение, но и даст нашим гражданам дополнительную информацию, чтобы они могли воспользоваться своим основным конституционным правом – прийти на выборы и проголосовать, – отметил Петренко.

В первом видео вы узнаете, как проверить себя в списках избирателей и изменить место голосования.

 

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Гусь идет на выборы: инструкция от Минюста, как проголосовать / 3 фотографии

К слову, Факты ICTV писали о том, что понадобится украинцам за рубежом для того, чтобы принять участие в голосовании.

Источник: Минюст

Фото: Минюст

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