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Факти / Україна / Суспільство

Гусь іде на вибори: інструкція від Мін’юсту, як проголосувати

У рамках загальнонаціонального проекту Я маю право голосу! Міністерство юстиції підготувало чотири відеоролики Гусь йде на вибори, в яких роз’яснюються права громадян під час виборів.

Гусь іде на вибори

Головним героєм роликів є популярний в мережі персонаж Гусь, який роз’яснює, як скористатися своїм правом голосу, як піти на виборчу дільницю й перевірити, чи є ти в списках, як проконтролювати законність волевиявлення та куди звернутися у разі порушень.

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Проект реалізовується у партнерстві з ілюстратором і автором Гуся Надією Кушнір та проектом Доступна та якісна правова допомога в Україні.

Міністр юстиції Павло Петренко вважає, що цей персонаж надзвичайно ефективний у донесенні інформації до молодих українських виборців, які сприймають інформацію здебільшого через соцмережі.

– Ми розраховуємо, що ця інформаційна кампанія не лише підніме українцям настрій, а й дасть нашим громадянам додаткову інформацію, щоб вони могли скористатися своїм основним конституційним правом – прийти на вибори й проголосувати, – зазначив Петренко.

У першому відео ви дізнаєтесь, як перевірити себе у списках виборців та змінити місце голосування.

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Гусь іде на вибори: інструкція від Мін’юсту, як проголосувати / 3 фотографии

До слова, Факти ICTV писали про те, що знадобиться українцям за кордоном для того, аби взяти участь у голосуванні.

Джерело: Мін’юст

Фото: Мін’юст

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