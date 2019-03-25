Национальный банк Украины выпустил в оборот памятные монеты по случаю предоставления томоса об автокефалии ПЦУ.

Монеты отчеканил украинский Монетный двор.

Их выпустили в трех номиналах: 5 гривен из серебра, тираж – 75 тыс. штук; 20 гривен из серебра с локальной позолотой, тираж – 4 тыс. штук; 100 гривен из золота, тираж – 1,5 тысячи штук.

Читайте: НБУ выпустил шестиугольные монеты

Появление монет “посвящается событию, которое является утверждением большой исторической справедливости, гарантией духовной свободы нашего народа”.

На лицевой части есть надпись”От Крещения к томосу. Тысячелетний путь украинской церкви”, а внизу изображен малый Государственный Герб Украины.

На другой стороне изображен Вселенский Патриарх Варфоломей, который подписывает томос.

Их вышло наименьшее количество – тираж 1,5 тыс.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Нацбанк разрешил украинцам покупать валюту в кредит.

Фото: НБУ