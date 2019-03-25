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НБУ випустив монети з нагоди отримання томосу

Національний банк України випустив в обіг пам’ятні монети з нагоди надання томосу про автокефалію ПЦУ.

НБУ випустив монети з нагоди отримання томосу

Монети викарбував український Монетний двір.

Їх випустили в трьох номіналах: 5 гривень зі срібла, тираж – 75 тис. штук; 20 гривень зі срібла з локальною позолотою, тираж – 4 тис. штук; 100 гривень із золота, тираж – 1,5 тисячі штук.

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Поява монет “присвячується події, яка є утвердженням великої історичної справедливості, гарантією духовної свободи нашого народу”.

На лицьовій частині є напис “Від Хрещення до томосу. Тисячолітній шлях української церкви”, а внизу зображений Державний Герб України.

На іншій стороні зображений Вселенський Патріарх Варфоломій, який підписує томос.

Їх вийшла найменша кількість – тираж 1,5 тис.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Нацбанк дозволив українцям купувати валюту в кредит.

Фото: НБУ

Джерело: НБУ

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