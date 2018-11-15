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Факти / Україна / НБУ випустив шестикутні монети/

НБУ выпустил шестиугольные монеты

14 ноября Нацбанк ввел в обращение четыре памятные монеты шестиугольной формы.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора на официальной странице в Facebook.

Монеты выпущены номиналом в 5 гривен и все они посвящаются науке. У каждой монеты есть свой уникальный сюжет – Эра мира, Эра перемен, Эра технологий и Человек, время, пространство.

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У монет 6 граней, они изготовлены из серебра 999 пробы, украшены цветной печатью и локальной позолотой.

Масса драгоценного металла в каждой монете составляет 15,55 г.

Всего было введено 4 тыс. монет каждой серии.

Монеты будут продаваться только в наборе по цене 2536 грн в Ощадбанке и Укргазбанке.

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НБУ выпустил шестиугольные монеты / 4 фотографии

Напомним, в апреле Нацбанк ввел в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны, которые постепенно заменят бумажные банкноты соответствующего номинала.

Фото: oncoins.

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