Национальная полиция получила информацию, что во время проведения президентских выборов в Украину намерены прибыть воры в законе – для дестабилизации ситуации.

О намерениях воров в законе прибыть в Украину во время выборов заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

– Их “визиты” нацелены на дестабилизацию ситуации во время выборов. Поэтому настаиваю на оперативном реагировании и взаимодействии с различными ведомствами системы МВД, в частности, с пограничниками и Государственной миграционной службой, – подчеркнул он.

Аброськин напомнил, что с 1 марта по 31 мая проходят целевые профилактические мероприятия по контролю за выполнением миграционного законодательства под условным названием Мигрант. С 16 марта проходит практический этап мероприятий.

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К слову, с 23 марта сотрудники правоохранительных органоввзяли под круглосуточную охрану все избирательные комиссии.