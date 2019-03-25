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Факти / Україна

Під час виборів в Україну з’їдуться злодії в законі – поліція

Національна поліція отримала інформацію, що під час проведення президентських виборів в Україну мають намір прибути злодії в законі – для дестабілізації ситуації.

В’ячеслав Аброськін

Про наміри злодіїв в законі прибути в Україну під час виборів заявив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

– Їх “візити” мають на меті дестабілізувати ситуацію під час виборів. Відтак наголошую на оперативному реагуванні та взаємодії з різними відомствами системи МВС, зокрема, з прикордонниками та Державною міграційною службою, – наголосив він.

Аброськін нагадав, що з 1 березня по 31 травня проходять цільові профілактичні заходи з контролю за виконанням міграційного законодавства під умовною назвою Мігрант. З 16 березня триває практичний етап заходів.

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До слова, з 23 березня співробітники правоохоронних органіввзяли під цілодобову охорону всі виборчі комісії.

Джерело: УНІАН

Фото: Нацполіція

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