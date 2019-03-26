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ДТП в Харькове: Зайцева подала апелляцию

Елена Зайцева, которую приговорили к 10 годам тюрьмы за смертельное ДТП в центре Харькова, подала апелляцию.

ДТП в Харькове: Зайцева подала апелляцию

Информацию о поступлении апелляционной жалобы в Киевский райсуд подтвердила руководитель аппарата суда Наталья Бардина.

Однако Бардина не уточнила о чем идет речь в апелляционной жалобе.

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Жалобу направят в Харьковский апелляционный суд.

– 26 марта 2019 года в Киевский районный суд Харькова поступила апелляционная жалоба обвиняемой Елены Зайцевой и ее защитника Юлии Плетневой на приговор Киевского районного суда, – сообщает пресс-служба Киевского райсуда.

К слову, в суде первой инстанции Зайцеву защищали адвокаты Юлия Козырь и Евгений Мельниченко. Они больше не представляют ее интересы.

Напомним, Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы. Елену Зайцеву также приговорили к максимуму – 10 годам тюрьмы, плюс три года лишения права управления ТС.

Источник: МедиаПорт

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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