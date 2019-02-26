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Факты / Украина

ДТП на Сумской: суд признал Зайцеву и Дронова виновными

Приговоры Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, которые являются фигурантами дела о ДТП на улице Сумской в Харькове, огласил Киевский райсуд Харькова.

ДТП на Сумской: суд признал Зайцеву и Дронова виновными

Приговоры Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, которые являются фигурантами дела о ДТП на улице Сумской в Харькове, огласил Киевский райсуд Харькова.

Судья заявил, что вина Зайцевой и Дронова установлена.

Об этом сообщает журналист Фактов Татьяна Доцяк.

Непризнание вины Дроновым суд считает попыткой уйти от ответственности. Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы + три года лишения права управления транспортными средствами.

Зайцеву также приговорили к максимуму – 10 годам тюрьмы. 

Как известно, прокурор просил суд по 10 лет заключения для обоих обвиняемых.

Зайцева во время оглашения приговора вела себя, как всегда, флегматично. Дронов нервничал: сначала ходил по клетке, потом сел.

Через некоторое время подсудимой стало плохо, ее вывели из зала суда.

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ДТП на Сумской: суд признал Зайцеву и Дронова виновными / 4 фотографии

Во время судебных прений адвокат Геннадия Дронова заявил, что его подзащитный не признает вину.

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Зайцева на прениях не выступала, но в обьяснительной записке вину признала.

Напомним, 18 октября 2017 в Харькове автомобиль Lexus, за рулем которого была Елена Зайцева, врезавшись в VW Touareg, которым управлял Дронов, влетел в толпу людей. В результате аварии погибли 6 человек.

Дело о 12 потерпевших насобирало 11 томов, 33 человека были допрошены. Суд провел более 60 заседаний за последний год.

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