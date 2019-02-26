Приговоры Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, которые являются фигурантами дела о ДТП на улице Сумской в Харькове, огласил Киевский райсуд Харькова.
Приговоры Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, которые являются фигурантами дела о ДТП на улице Сумской в Харькове, огласил Киевский райсуд Харькова.
Судья заявил, что вина Зайцевой и Дронова установлена.
Об этом сообщает журналист Фактов Татьяна Доцяк.
Непризнание вины Дроновым суд считает попыткой уйти от ответственности. Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы + три года лишения права управления транспортными средствами.
Зайцеву также приговорили к максимуму – 10 годам тюрьмы.
Как известно, прокурор просил суд по 10 лет заключения для обоих обвиняемых.
Зайцева во время оглашения приговора вела себя, как всегда, флегматично. Дронов нервничал: сначала ходил по клетке, потом сел.
Через некоторое время подсудимой стало плохо, ее вывели из зала суда.
Во время судебных прений адвокат Геннадия Дронова заявил, что его подзащитный не признает вину.
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Зайцева на прениях не выступала, но в обьяснительной записке вину признала.
Напомним, 18 октября 2017 в Харькове автомобиль Lexus, за рулем которого была Елена Зайцева, врезавшись в VW Touareg, которым управлял Дронов, влетел в толпу людей. В результате аварии погибли 6 человек.
Дело о 12 потерпевших насобирало 11 томов, 33 человека были допрошены. Суд провел более 60 заседаний за последний год.
Фото: Татьяна Доцяк, Факты, Мариенко Андрей