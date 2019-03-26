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Выдачу паспортов продолжат в день и во время выборов – ГМС

В канун и во время проведения выборов президента украинцы смогут получить паспорта для осуществления избирательного права.

Выдачу паспортов продолжат в день и во время выборов – ГМС

Государственная миграционная служба Украины продолжит рабочий график 30 и 31 марта, чтобы выдать паспорта гражданам, которые хотят успеть проголосовать.

– ГМС способствует тому, чтобы граждане Украины смогли реализовать свое избирательное право. Поэтому в канун и день проведения выборов 30 и 31 марта 2019 года организовано дежурство работников территориальных органов и подразделений ГМС на территории всей Украины, – сообщают в ведомстве.

Также миграционная служба обратилась в полиграфический комбинат Украина с просьбой безотлагательно изготовить паспорта гражданам Украины, чтобы оперативно доставить их по всей стране.

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Кроме того, ГМС обратилась в Центры предоставления административных услуг с предложением рассмотреть возможность организации работы по выдаче паспортов в канун и день проведения выборов 30 и 31 марта 2019.

Напомним, проголосовать на выборах 2019 украинцы смогут без проблем, даже если уже успели заменить старые паспорта-книжки на современные ID-карты.

Источник: ГМС

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