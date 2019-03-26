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Видачу паспортів продовжать за день і під час виборів – ДМС

У переддень та під час проведення виборів президента українці зможуть отримати паспорти для здійснення виборчого права.

Видачу паспортів продовжать за день і під час виборів – ДМС

Державна міграційна служба України продовжить робочий графік 30 і 31 березня, щоб видати паспорти громадянам, які хочуть встигнути проголосувати.

– ДМС сприяє тому, щоб громадяни України змогли реалізувати своє виборче право. Тому у переддень та день проведення виборів 30 та 31 березня 2019 року організовано чергування працівників територіальних органів та підрозділів ДМС на території усієї України, – повідомляють у відомстві.

Також міграційна служба звернулася до поліграфічного комбінату Україна з проханням невідкладно виготовити паспорти громадянам України, щоб оперативно доставити їх по всій країні.

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Крім того, ДМС звернулася до Центрів надання адміністративних послуг з пропозицією розглянути можливість організації роботи з видачі паспортів у переддень та день проведення виборів 30 та 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, проголосувати на виборах 2019 українці зможуть без проблем, навіть якщо вже встигли замінити старі паспорти-книжки на сучасні ID-карти.

Джерело: ДМС

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