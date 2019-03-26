Бойцам Вооруженных сил Украины удалось уничтожить командный пункт оккупантов, который находился в Луганской области.

В Луганской области бойцы ВСУ уничтожили командный пункт противника, в результате чего шестеро боевиков погибли, еще четверо получили ранения, сообщил волонтер Юрий Мысягин в Facebook.

Бойцы 54-й бригады долгое время вели наблюдение за командным пунктом врага, используя беспилотники.

По словам Мысягина, чтобы начать операцию военные ожидали, когда в командном пункте будет находиться как можно больше людей.

– А потом наступило время X и операция началась. Были подняты квадрокоптеры, для точной корректировки огня. Несколько минут и от командного пункта ничего не осталось, – написал волонтер.

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К слову, на Донбассе обстрел боевиков повредил две школы.

Видео: Yuriy Misyagin