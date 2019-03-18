После президентских выборов в Украине в Совбезе ООН поднимут вопрос введения миротворческой миссии на Донбасс.

Президент Петр Порошенко в эфире Свободы слова на ICTV заявил, что у Путина не будет выбора, потому что большинство стран-членов ООН готовы вводить миротворцев на восток Украины.

– Сразу после выборов президента Путин вынужден будет возобновить переговоры по реализации Минских договоренностей и восстановлению суверенитета Украины в Крыму и перейти к обсуждению в ООН вопроса о введении миротворческой миссии ООН, – добавил Порошенко.

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Ранее стало известно, что Совбез ООН не будет рассматривать вопрос размещения миротворческой миссии на Донбассе пока нет принципиального решения в нормандском или минском форматах.