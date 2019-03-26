PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

ЗСУ знищили командний пункт бойовиків на Донбасі

Бійцям Збройних сил України вдалося знищити командний пункт окупантів, який знаходився в Луганській області.

Донбас

У Луганській області бійці ЗСУ знищили командний пункт супротивника, у результаті чого шестеро бойовиків загинули, ще четверо отримали поранення, повідомив волонтер Юрій Мисягін у Facebook.

Бійці 54-ї бригади довгий час вели спостереження за командним пунктом ворога, використовуючи безпілотники.

За словами Мисягіна, щоб почати операцію військові очікували, коли в командному пункті знаходитиметься якомога більше людей.

– А потім настав час X й операція почалася. Були підняті квадрокоптери, для точного коригування вогню. Кілька хвилин і від командного пункту нічого не залишилося, – написав волонтер.

Читайте: Порошенко сказав, коли в ООН обговорять питання миротворців на Донбасі

До слова, на Донбасі обстріл бойовиків пошкодив дві школи.

Відео: Yuriy Misyagin

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Донецька ОДА просить керівництво держави виділити кошти для порятунку області
Розголошував державну таємницю: ЗСУ перевіряє військового
Весняний призов 2019: хто підлягає, терміни служби, умови неявки
Вибори президента України 2019: як голосувати військовим – інструкція
ЗСУ показали новий одяг для холодної погоди
25 на 25: Україна запропонувала РФ обмін заручниками перед виборами
Україна відновила пропуск через КПВВ Золоте на Луганщині
Окупанти блокують відкриття КПВВ Золоте на Донбасі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка