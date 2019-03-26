Бійцям Збройних сил України вдалося знищити командний пункт окупантів, який знаходився в Луганській області.

У Луганській області бійці ЗСУ знищили командний пункт супротивника, у результаті чого шестеро бойовиків загинули, ще четверо отримали поранення, повідомив волонтер Юрій Мисягін у Facebook.

Бійці 54-ї бригади довгий час вели спостереження за командним пунктом ворога, використовуючи безпілотники.

За словами Мисягіна, щоб почати операцію військові очікували, коли в командному пункті знаходитиметься якомога більше людей.

– А потім настав час X й операція почалася. Були підняті квадрокоптери, для точного коригування вогню. Кілька хвилин і від командного пункту нічого не залишилося, – написав волонтер.

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До слова, на Донбасі обстріл бойовиків пошкодив дві школи.

Відео: Yuriy Misyagin